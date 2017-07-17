В Удмуртии за полгода взыскали более 311 млн рублей долгов в пользу организаций ТЭК

Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Ижевск. В Удмуртии за полгода взыскали более 311 млн рублей долгов в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, это более 5,5 тыс. исполнительных производств.

Приставы также отметили, что за полгода произвели 400 арестов имущества должников на сумму 193,4 тыс. руб. Вынесли также 1,5 постановлений о временном ограничении выезда за пределы страны, к административной ответственности привлекли 80 должников.