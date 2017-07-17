  • $ 59.88 ↓
  • € 68.36 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии за полгода взыскали более 311 млн рублей долгов в пользу организаций ТЭК

      12:57, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:57, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      97
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      97
      0

      Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

      Ижевск. В Удмуртии за полгода взыскали более 311 млн рублей долгов в пользу организаций топливно-энергетического комплекса. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, это более 5,5 тыс. исполнительных производств.

      Приставы также отметили, что за полгода произвели 400 арестов имущества должников на сумму 193,4 тыс. руб. Вынесли также 1,5 постановлений о временном ограничении выезда за пределы страны, к административной ответственности привлекли 80 должников.

      12:57, 17 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      97
      0
      #судебные приставы\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      5356

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      3206
      14:10, 12 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      3125
      08:00, 11 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2980
      12:01, 12 июля, 2017

      8 человек претендуют на пост главы Удмуртии

      2305
      10:20, 11 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2549

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1813
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1492
      17:14, 11 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1199
      17:22, 12 июля, 2017

      Россияне смогут приобретать автомобили с 10-процентной скидкой

      905
      14:14, 11 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1024

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      761
      16:10, 13 июля, 2017

      США назвали условия возвращения России изъятой дипсобственности

      585
      11:05, 14 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      565
      12:20, 10 июля, 2017

      В Турции российская семья задержана при попытке нелегально попасть в Сирию

      554
      10:30, 14 июля, 2017

      Мультимедиа

      Как не заблудиться в лесу

      Что делать, если вы заблудились в лесу

      Что брать с собой в лес?