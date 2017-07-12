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      Удмуртия в минуту: визит Медведева в Ижевск и уровень счастья в регионе

      18:00, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      18:00, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #политика\n#Дмитрий Медведев\n#общество\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#счастье\n#долги\n#Картина дня\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА "Сусанин"
      271
      0

      Видеообзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике от ИА «Сусанин».

      Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Дмитрий Медведев может приехать в Ижевск в сентябре. Об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Премьера ждут на открытии школы в столице Удмуртии. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

      Удмуртия в минуту: визит Медведева в Ижевск и уровень счастья в регионе

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Отключение воды:

      Жильцы домов по улицам Карла Маркса и Пушкинской в Ижевске временно останутся без горячей воды. Испытания сетей планируют завершить 25 июля.

      Отлов животных:

      Ижевск не будет выделять средства на отлов и содержание бездомных животных. С 1 января 2018 года эти работы будут вестись «за счет межбюджетных трансфертов». Сейчас работа ведется за счет городского и республиканского бюджетов.

      «Порш» за долги:

      Задолжавший 26 млн рублей ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE. Приставы дали ему 10 дней, чтобы погасить долг. Автомобиль арестовали и отвезли на спецстоянку.

      Уровень счастья:

      Удмуртия стала одним из самых счастливых регионов страны. Родниковый край расположился на третьей строчке после Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-5 также попали Крым и Приморский край. Татарстан и Башкирия заняли 7 и 13 места.

      Борьба за власть:

      Уроженец Ижевска Валентин Смирнов заявил о намерении побороться за пост Президента России. Бизнесмен запустил свой сайт с программой, фотогалереей и блогом. Кандидат в кандидаты представил и свою программу.

      18:00, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      271
      0
      #политика\n#Дмитрий Медведев\n#общество\n#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#счастье\n#долги\n#Картина дня\n#Александр Бречалов

       

       

       

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