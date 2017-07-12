Видеообзор самых важных и интересных событий региона в традиционной рубрике от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Дмитрий Медведев может приехать в Ижевск в сентябре. Об этом рассказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов. Премьера ждут на открытии школы в столице Удмуртии. Об этом и других событиях в традиционной рубрике «Сусанина».

Удмуртия в минуту: визит Медведева в Ижевск и уровень счастья в регионе Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Отключение воды:

Жильцы домов по улицам Карла Маркса и Пушкинской в Ижевске временно останутся без горячей воды. Испытания сетей планируют завершить 25 июля.

Отлов животных:

Ижевск не будет выделять средства на отлов и содержание бездомных животных. С 1 января 2018 года эти работы будут вестись «за счет межбюджетных трансфертов». Сейчас работа ведется за счет городского и республиканского бюджетов.

«Порш» за долги:

Задолжавший 26 млн рублей ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE. Приставы дали ему 10 дней, чтобы погасить долг. Автомобиль арестовали и отвезли на спецстоянку.

Уровень счастья:

Удмуртия стала одним из самых счастливых регионов страны. Родниковый край расположился на третьей строчке после Москвы и Санкт-Петербурга. В топ-5 также попали Крым и Приморский край. Татарстан и Башкирия заняли 7 и 13 места.

Борьба за власть:

Уроженец Ижевска Валентин Смирнов заявил о намерении побороться за пост Президента России. Бизнесмен запустил свой сайт с программой, фотогалереей и блогом. Кандидат в кандидаты представил и свою программу.