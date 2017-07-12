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      Жильцы домов по улицам Карла Маркса и Пушкинской в Ижевске останутся без горячей воды

      11:37, 12 июля, 2017
      Ксения Чернова
      11:37, 12 июля, 2017
      Ксения Чернова
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      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода
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      Отключения продлятся до 25 июля.

      Ижевск. Удмуртия. Жильцы домов в центральной части Ижевска останутся без горячей воды до 25 июля. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, в среду, 12 июля, в столице республики стартовал новый этап гидравлических испытаний.

      Под отключения попали дома по следующим адресам:

      улица 50 лет Октября, 6-а, 15, 21;

      улица Бородина, 19, 21, 25;

      улица Карла Маркса, 244, 244-а, 246, 250, 258, 260, 262, 262-а, 264, 264-а, 266, 268, 270, 270-а, 272;

      улица Коммунаров, 224, 224-в, 224-б, 289, 289-а, 291, 293, 295, 297, 313, 315;

      улица Лихвинцева, 25;

      улица Наговицына,  2, 4, 6, 8, 10;

      улица Пушкинская, 214, 216, 217, 219, 220, 220-а, 221, 221-в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243;

      улица Свободы, 228;

      улица Удмуртская, 247, 247-а, 247-б, 247-в, 247-г, 249;

      переулок Широкий, 36, 38, 40.

      Горожанам напомнили, что во время проведения гидравлических испытаний нужно быть внимательными, не оставлять машины вблизи охранной зоны теплотрасс и возле люков.

      11:37, 12 июля, 2017
      Ксения Чернова
      280
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#отключение горячей воды в Ижевске\n#горячая вода

       

       

       

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