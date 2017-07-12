Жильцы домов по улицам Карла Маркса и Пушкинской в Ижевске останутся без горячей воды

Отключения продлятся до 25 июля.

Ижевск. Удмуртия. Жильцы домов в центральной части Ижевска останутся без горячей воды до 25 июля. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, в среду, 12 июля, в столице республики стартовал новый этап гидравлических испытаний.

Под отключения попали дома по следующим адресам:

улица 50 лет Октября, 6-а, 15, 21;

улица Бородина, 19, 21, 25;

улица Карла Маркса, 244, 244-а, 246, 250, 258, 260, 262, 262-а, 264, 264-а, 266, 268, 270, 270-а, 272;

улица Коммунаров, 224, 224-в, 224-б, 289, 289-а, 291, 293, 295, 297, 313, 315;

улица Лихвинцева, 25;

улица Наговицына, 2, 4, 6, 8, 10;

улица Пушкинская, 214, 216, 217, 219, 220, 220-а, 221, 221-в, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 241, 243;

улица Свободы, 228;

улица Удмуртская, 247, 247-а, 247-б, 247-в, 247-г, 249;

переулок Широкий, 36, 38, 40.

Горожанам напомнили, что во время проведения гидравлических испытаний нужно быть внимательными, не оставлять машины вблизи охранной зоны теплотрасс и возле люков.