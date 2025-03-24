Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировали шестой случай бешенства животных в 2025 году. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртии.

Когда жительница Сарапула гуляла с собакой по городу, на них внезапно напала кошка. Она поцарапала и покусала домашнего пса.

Ветеринары побывали на месте, отобрали патологический материал и направили его на исследования в лабораторию. Анализы подтвердили, что бездомная кошка была больна бешенством.

Через некоторое время кошка умерла. Специалисты провели дезинфекцию места, где обнаружили больное животное.

Собаку, которая пострадала от нападения, вновь вакцинировали против бешенства. Её владелице также оказали антирабическую помощь.

Напомним, что последнее заражённое бешенством животное обнаружили в Каракулинском районе. На территории частного подворья лиса проникла в вольер с собаками.