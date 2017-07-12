Власти Ижевска прекратят финансирование отлова бездомных животных

С 2018 года работа будет вестись исключительно за счет федеральных средств.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск не будет выделять средства на отлов и содержание бездомных животных. Как говорится в распоряжении главы Ижевска Юрия Тюрина, с 1 января 2018 года эти работы будут вестись «за счет межбюджетных трансфертов».

Как пояснил журналистам начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Алексей Красноперов, муниципалитет продолжит отлавливать безнадзорных кошек и собак. «Финансирование должно происходить за счет федерального бюджета. Во всех регионах идет такая практика», - рассказал он.

Отметим, что в настоящее время работа ведется за счет городского и республиканского бюджетов. В 2017 году выделили 4,67 млн рублей, которых хватит на отлов 4 тыс. животных. В настоящее время город рассчитывает на выделение дополнительных средств из бюджета Удмуртии.