Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии рассказали, сколько продуктов расходуют в год. Об этом рассказала пресс-служба учреждения.

В настоящий момент в зоопарке живёт 815 животных. За год они съедают около 98 тыс. кг овощей, 62 тыс. кг рыбы, 58 тыс. кг мяса и 28 тыс. кг фруктов.

За питанием обитателей зоопарка следят 208 сотрудников.

Из года в год число животных увеличивается. Пресс-служба зоопарка вспоминает, что в первом построенном вольере поселились японские макаки и пятнистые олени. А в самом последнем вольере, который построили с учётом всех потребностей и комфорта, живут зубры.

И это не конец. Общая площадь зоопарка составляет 17,8 га, а строители сдали пока только 11 га. Впереди предстоит вторая очередь строительства.