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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Животные зоопарка Удмуртии за год съедают почти 100 тысяч килограмм овощей

17:55, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Животные зоопарка Удмуртии за год съедают почти 100 тысяч килограмм овощей
17:55, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#еда
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Также местные обитатели потребляют 62 тыс. кг рыбы и 58 тыс. кг мяса.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии рассказали, сколько продуктов расходуют в год. Об этом рассказала пресс-служба учреждения. 

В настоящий момент в зоопарке живёт 815 животных. За год они съедают около 98 тыс. кг овощей, 62 тыс. кг рыбы, 58 тыс. кг мяса и 28 тыс. кг фруктов. 

За питанием обитателей зоопарка следят 208 сотрудников. 

Из года в год число животных увеличивается. Пресс-служба зоопарка вспоминает, что в первом построенном вольере поселились японские макаки и пятнистые олени. А в самом последнем вольере, который построили с учётом всех потребностей и комфорта, живут зубры.  

И это не конец. Общая площадь зоопарка составляет 17,8 га, а строители сдали пока только 11 га. Впереди предстоит вторая очередь строительства. 

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17:55, 09 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные\n#еда