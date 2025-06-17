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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В День крокодила жители Удмуртии могут придумать имя самке каймана из зоопарка Ижевска

12:30, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В День крокодила жители Удмуртии могут придумать имя самке каймана из зоопарка Ижевска
12:30, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
811
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#имя\n#животные
Источник фото: зоопарк Удмуртии
811
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Предлагаем вдохновиться её зелёными глазами или меняющимся окрасом.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники зоопарка Удмуртии предлагают желающим придумать имя для каймана. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Ежегодно 17 июня во всём мире празднуют День крокодила. В зоопарке Ижевска этот праздник отмечает самка каймана. Животное относится к отряду крокодилов семейства аллигаторов. 

По сравнению с крокодилом, кайман не такого большого размера, он может вырасти до 5 м в длину и весить более 450 кг. Самка каймана из зоопарка Ижевска пока не достигла таких параметров, но сотрудники учреждения уверяют, что в ней заложен огромный потенциал. 

Также эти животные очень быстрые, в воде они способны развить скорость до 32 км/ч, а на суше — более 17 км/ч. Помимо этого, кайманы славятся отличной зрительной памятью и камуфляжем, их мелкие чешуйки кожи меняют цвет от бледно-коричневого до темно-зелёного.

Так как у самки каймана до сих пор нет имени, в зоопарке решили, что День кородила — это отличный повод придумать его. Все желающие могут предложить варианты в комментариях под постом.  

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12:30, 17 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
811
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#имя\n#животные