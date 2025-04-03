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В зоопарке Удмуртии появился малыш кенгуру

13:38, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарке Удмуртии появился малыш кенгуру
13:38, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные
Источник фото: зоопарк Удмуртии
161
0

Он родился в феврале, а сейчас начал вылезать из маминой сумки.

Ижевск. Удмуртия. Новый обитатель зоопарка Удмуртии уже начал выпрыгивать из сумки мамы-кенгуру. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. 

В середине февраля 2025 года там родился малыш кенгуру. Сотрудники зоопарка поясняют, что роды у самок кенгуру происходят очень рано, когда детёныш ещё является несформированным эмбрионом. Через 27-40 дней беременности мама рожает малыша длиной примерно 2,5 см. После этого голый, слепой, крошечный кенгурёнок попадает в сумку матери, где растёт и развивается около 6 месяцев. 

Кенгурёнок из зоопарка Ижевска уже начал выглядывать и даже выпрыгивать из сумки. Малыш резво бегает во время прогулок вокруг мамы.

Напомним, что также в зоопарк Ижевска привезли из Беларуси двух краснокнижных зубров. Их планируют начать показывать посетителям в мае. 

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13:38, 03 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
161
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные