Ижевск. Удмуртия. Новый обитатель зоопарка Удмуртии уже начал выпрыгивать из сумки мамы-кенгуру. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В середине февраля 2025 года там родился малыш кенгуру. Сотрудники зоопарка поясняют, что роды у самок кенгуру происходят очень рано, когда детёныш ещё является несформированным эмбрионом. Через 27-40 дней беременности мама рожает малыша длиной примерно 2,5 см. После этого голый, слепой, крошечный кенгурёнок попадает в сумку матери, где растёт и развивается около 6 месяцев.

Кенгурёнок из зоопарка Ижевска уже начал выглядывать и даже выпрыгивать из сумки. Малыш резво бегает во время прогулок вокруг мамы.

Напомним, что также в зоопарк Ижевска привезли из Беларуси двух краснокнижных зубров. Их планируют начать показывать посетителям в мае.