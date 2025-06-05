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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Зоозащитники Ижевска высказали недовольство проведением новой выставки животных в одном из ТЦ города

13:20, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Зоозащитники Ижевска высказали недовольство проведением новой выставки животных в одном из ТЦ города
13:20, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
2141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные
Источник фото: unsplash.com (Jeroen Bosch)
2141
0

Также им не понравилась развешанная на столбах реклама мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. Зоозащитники Ижевска недовольны очередной гастролирующей выставкой животных. Об этом сообщает региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Альянс Защитников Животных» в Удмуртии. 

В Ижевск на месяц приехали гастролёры из другого региона. В одном из ТЦ они проводят выставку животных, пауков и рептилий. Зоозащитники отмечают, что этот торговый центр уже не раз сдавал свои площади под контактные зоопарки. 

«Страдают люди и животные! Условия ТЦ не предназначены для содержания животных, что может создавать угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Контактная форма использования животных запрещена!», — заявляют члены Альянса защитников животных. 

Зоозащитников беспокоит вопрос, прошли ли рептилии проверку у ветеринаров, потому что такая информация нигде не указана. Поэтому они просят сотрудников Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных проверить выставляющихся рептилий.

Также члены альянса отмечают, что выставка не может работать 10 часов подряд, и в рекламе мероприятия нет упоминания организатора, поэтому не получается проверить наличие у него лицензии на данную деятельность. 

Но не только условия вызвали вопросы у зоозащитников. По их мнению, гастролёры развесили на столбах города незаконную рекламу. 

Члены Альянса защитников животных просят неравнодушных ижевчан помочь им привлечь организаторов к ответственности — обратиться в администрацию Ижевска или в Управление Россельхознадзора по Удмуртии, чтобы специалисты проверили деятельность передвижного зоопарка. 

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13:20, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
2141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные