Ижевск. Удмуртия. Зоозащитники Ижевска недовольны очередной гастролирующей выставкой животных. Об этом сообщает региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Альянс Защитников Животных» в Удмуртии.

В Ижевск на месяц приехали гастролёры из другого региона. В одном из ТЦ они проводят выставку животных, пауков и рептилий. Зоозащитники отмечают, что этот торговый центр уже не раз сдавал свои площади под контактные зоопарки.

«Страдают люди и животные! Условия ТЦ не предназначены для содержания животных, что может создавать угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию. Контактная форма использования животных запрещена!», — заявляют члены Альянса защитников животных.

Зоозащитников беспокоит вопрос, прошли ли рептилии проверку у ветеринаров, потому что такая информация нигде не указана. Поэтому они просят сотрудников Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных проверить выставляющихся рептилий.

Также члены альянса отмечают, что выставка не может работать 10 часов подряд, и в рекламе мероприятия нет упоминания организатора, поэтому не получается проверить наличие у него лицензии на данную деятельность.

Но не только условия вызвали вопросы у зоозащитников. По их мнению, гастролёры развесили на столбах города незаконную рекламу.

Члены Альянса защитников животных просят неравнодушных ижевчан помочь им привлечь организаторов к ответственности — обратиться в администрацию Ижевска или в Управление Россельхознадзора по Удмуртии, чтобы специалисты проверили деятельность передвижного зоопарка.