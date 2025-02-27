Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается учёт и маркировка сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

На конец февраля 2025 года на сельхозпредприятиях и в частных хозяйствах Удмуртии зарегистрировано свыше 330 тыс. голов крупного рогатого скота, 195 тыс. свиней, более 7,3 млн птиц.

Также до 1 марта 2025 года владельцам лошадей, ослов, мулов и лошаков необходимо зарегистрировать своих животных.

В Госветслужбе напоминают, что до 1 сентября 2025 года гражданам необходимо зарегистрировать мелкий рогатый скот, пчёл и пушных зверей, а также кроликов, которые не являются домашними.

Учёт животных специалистами госветслужбы и ветеринарами осуществляется бесплатно.