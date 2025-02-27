Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Indoor-реклама: что это? Лонгрид Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид

В хозяйствах Удмуртии насчитывается почти 200 тысяч свиней

13:30, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В хозяйствах Удмуртии насчитывается почти 200 тысяч свиней
13:30, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#животные\n#ветеринария\n#фермеры\n#свиньи
Источник фото: unsplash.com (Christopher Carson)
16
0

Учёт домашней скотины продолжается.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается учёт и маркировка сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.

На конец февраля 2025 года на сельхозпредприятиях и в частных хозяйствах Удмуртии зарегистрировано свыше 330 тыс. голов крупного рогатого скота, 195 тыс. свиней, более 7,3 млн птиц.

Также до 1 марта 2025 года владельцам лошадей, ослов, мулов и лошаков необходимо зарегистрировать своих животных.

В Госветслужбе напоминают, что до 1 сентября 2025 года гражданам необходимо зарегистрировать мелкий рогатый скот, пчёл и пушных зверей, а также кроликов, которые не являются домашними.

Учёт животных специалистами госветслужбы и ветеринарами осуществляется бесплатно.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

13:30, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#сельское хозяйство\n#животные\n#ветеринария\n#фермеры\n#свиньи