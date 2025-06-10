Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии 10 июня День рождения празднует самка черношапочного гиббона Бэтти. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Обезьяна отмечает почтенный возраст — 38-лет. Бэтти живёт в зоопарке с 2010 года. Сотрудники учреждения отмечают, что, несмотря на возраст, Бэтти очень активная, полна жизни и безмерно любопытна. Каждый день из-за неё обстановка в павильоне «Страна обезьян» становится яркой и интересной.

Но именины Бэтти не единственный праздник, который отмечают в зоопарке Ижевска 10 июня. Ровно 15 лет назад в учреждении заработал павильон, где живёт именинница.