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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гиббону Бэтти из зоопарка Удмуртии исполнилось 38 лет

17:03, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Гиббону Бэтти из зоопарка Удмуртии исполнилось 38 лет
17:03, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#животные
Источник фото: зоопарк Удмуртии
139
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Несмотря на возраст, она до сих пор активна.

Ижевск. Удмуртия. В зоопарке Удмуртии 10 июня День рождения празднует самка черношапочного гиббона Бэтти. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. 

Обезьяна отмечает почтенный возраст — 38-лет. Бэтти живёт в зоопарке с 2010 года. Сотрудники учреждения отмечают, что, несмотря на возраст, Бэтти очень активная, полна жизни и безмерно любопытна. Каждый день из-за неё обстановка в павильоне «Страна обезьян» становится яркой и интересной. 

Но именины Бэтти не единственный праздник, который отмечают в зоопарке Ижевска 10 июня. Ровно 15 лет назад в учреждении заработал павильон, где живёт именинница. 

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17:03, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#животные