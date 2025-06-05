Белгород. Белгородская область. Самец белой совы из зоопарка Удмуртии теперь живёт в Белгороде. Об этом сообщает Белгородский зоопарк.

Напомним, что летом 2024 года в зоопарке Ижевска у пары белых сов произошло пополнение. Теперь один из птенцов отправился в свободный полёт и уехал в Белгородский зоопарк.

Планируется, что он станет парой местной сове Букле. Сотрудники зоопарка уверяют, что несмотря на то, что самцу только год, он уже достаточно взрослый для создания семьи.

«Пока парочка лишь удивлённо переглядывается. Но мы уже дружно мечтаем нянчить пушистых совят», — сообщают в Белгородском зоопарке.

Посетители местного зоопарка уже высказали уроженцу Ижевска массу комплиментов.

«Жених роскошный. Букля должна оценить его безупречный наряд и магию взгляда», — пишут комментаторы.