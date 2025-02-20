Ижевск. Удмуртия. В Ижевске курятник сгорел вместе с находившейся внутри птицей. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Удмуртии.

Возгорание произошло 18 февраля в частном хозяйстве на улице Александра Невского.

«Хозяева для обогрева животных использовали электрические обогреватели. Утром жильцы оставили их включенными и ушли на работу. Полыхающую постройку увидели соседи, они и вызвали пожарную охрану», – рассказал дознаватель МЧС России Андрей Габитов.

Огнеборцам удалось отстоять дом и баню. Они находились под разной кровлей, что позволило огню не перейти на постройки.

Причиной пожара стал аварийный режим работы обогревателя.