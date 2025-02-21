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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Игринском районе открылся новый животноводческий комплекс на 500 голов

09:40, 21 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Игринском районе открылся новый животноводческий комплекс на 500 голов
09:40, 21 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Игра\n#Игринский район\n#Удмуртия\n#молоко\n#сельское хозяйство\n#животные\n#коровы
Источник фото: администрация Игринского района
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Комплекс построен по программе льготного кредитования.

Игра. Удмуртия. В селе Чутырь Игринского района Удмуртии запустили новый животноводческий комплекс в рамках сельскохозяйственного производственного кооператива «Чутырский». Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.

По программе льготного кредитования были построены животноводческое помещение на 500 голов беспривязного содержания, доильно-молочный блок типа «Европараллель» на 43 места, кормоцех, жижесборник и лагуна.

«Реализация проекта позволила сконцентрировать большую часть дойного стада в одном отделении, механизировать все рабочие процессы», – говорится в сообщении.

Новый объект в СПК «Чутырский» позволит улучшить как производительность труда работников, так и условия содержания скота.

Напомним, по результатам 2024 года Удмуртия вошла в пятёрку самых «молочных» регионов. За это время на территории республики произвели 1 млн 82 тыс. тонн молока.

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09:40, 21 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
60
0
#Игра\n#Игринский район\n#Удмуртия\n#молоко\n#сельское хозяйство\n#животные\n#коровы