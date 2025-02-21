Игра. Удмуртия. В селе Чутырь Игринского района Удмуртии запустили новый животноводческий комплекс в рамках сельскохозяйственного производственного кооператива «Чутырский». Об этом сообщает пресс-служба администрации Игринского района.

По программе льготного кредитования были построены животноводческое помещение на 500 голов беспривязного содержания, доильно-молочный блок типа «Европараллель» на 43 места, кормоцех, жижесборник и лагуна.

«Реализация проекта позволила сконцентрировать большую часть дойного стада в одном отделении, механизировать все рабочие процессы», – говорится в сообщении.

Новый объект в СПК «Чутырский» позволит улучшить как производительность труда работников, так и условия содержания скота.

Напомним, по результатам 2024 года Удмуртия вошла в пятёрку самых «молочных» регионов. За это время на территории республики произвели 1 млн 82 тыс. тонн молока.