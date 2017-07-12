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      Премьер Дмитрий Медведев может приехать в Ижевск в начале сентября

      12:25, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      12:25, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      489
      0
      #Дмитрий Медведев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: Правительство России
      489
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      Об этом сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Премьер-министр Дмитрий Медведев может приехать в Удмуртию в начале сентября. Об этом сообщил в интервью ГТРК «Удмуртия» руководитель региона Александр Бречалов.

      «Школа в микрорайоне Столичный 1 сентября примет учеников, и я надеюсь, что на открытие приедет Дмитрий Анатольевич, по крайней мере он подтвердил, что приедет в Ижевск», - сказал Бречалов.

      Напомним, что строительство закончили в начале 2017 года. Новое учебное заведение рассчитано на 825 человек. Здесь реализуют учебные программы базового и профильного, углублённого уровня, для этого специально оборудованы инженерно-технический и медико-биологический классы.

      Напомним, 7 июля состоялась встреча руководителя региона с Дмитрием Медведевым, во время которой премьер поручил министру образования России взять на личный контроль строительство двух школ в Удмуртии. Речь шла об образовательных учреждениях в селе Алнаши и Ижевске. 

      11.07.2017 - Интервью с Александром Бречаловым

      Uploaded by udmtv24 on 2017-07-12.

      12:25, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      489
      0
      #Дмитрий Медведев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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