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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В ижевском зоопарке начнут проводить показательные кормления зверьков бинтуронгов

12:07, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В ижевском зоопарке начнут проводить показательные кормления зверьков бинтуронгов
12:07, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные
Источник фото: Зоопарк Удмуртии
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Увидеть питание малышей можно ежедневно в 10:00 и 15:00. 

Ижевск. Удмуртия. Гости ижевского зоопарка теперь смогут увидеть кормление (0+) не только морских котиков и моржа, но и забавных бинтуронгов из семейства виверровых. Об этом сообщает пресс-служба зоосада. 

Показательные кормления «кошачьих медведей» будут проводиться ежедневно в 10:00 и в 15:00. 

Бинтуронги — это млекопитающие из семейства виверровых, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии. Бинтуронги часто живут на деревьях, ведут ночной образ жизни и питаются фруктами, мелкими животными и птичьими яйцами. Интересно, что они умеют хвататься за ветки своим хвостом, что помогает им лазать по деревьям. 

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12:07, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
105
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#животные