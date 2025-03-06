Ижевск. Удмуртия. Гости ижевского зоопарка теперь смогут увидеть кормление (0+) не только морских котиков и моржа, но и забавных бинтуронгов из семейства виверровых. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Показательные кормления «кошачьих медведей» будут проводиться ежедневно в 10:00 и в 15:00.

Бинтуронги — это млекопитающие из семейства виверровых, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии. Бинтуронги часто живут на деревьях, ведут ночной образ жизни и питаются фруктами, мелкими животными и птичьими яйцами. Интересно, что они умеют хвататься за ветки своим хвостом, что помогает им лазать по деревьям.