Родниковый край расположился на третьей строчке после Москвы и Санкт-Петербурга.

Ижевск. Удмуртия стала одним из самых счастливых регионов страны. Как сообщает Медиалогия, родниковый край расположился на третьей строчке после Москвы и Санкт-Петербурга.

«При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте», - говорится в сообщении.

В исследовании анализировались упоминания регионов в контексте синонимичного окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

В топ-5 также вошли Крым и Приморский край. Двадцатку лучших замкнули Воронежская, Иркутская и Ярославская области. Географические соседи Удмуртии – Татарстан и Башкирия, заняли 7 и 13 места соответственно.