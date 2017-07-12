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      Удмуртия стала одним из самых счастливых регионов страны

      15:37, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      15:37, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      143
      0
      #интернет\n#общество\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      143
      0

      Родниковый край расположился на третьей строчке после Москвы и Санкт-Петербурга.

      Ижевск. Удмуртия стала одним из самых счастливых регионов страны. Как сообщает Медиалогия, родниковый край расположился на третьей строчке после Москвы и Санкт-Петербурга.

      «При составлении рейтинга учитывался процент упоминаний региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов в данном контексте», - говорится в сообщении.

      В исследовании анализировались упоминания регионов в контексте синонимичного окружения «счастье» на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

      В топ-5 также вошли Крым и Приморский край. Двадцатку лучших замкнули Воронежская, Иркутская и Ярославская области. Географические соседи Удмуртии – Татарстан и Башкирия, заняли 7 и 13 места соответственно.

      15:37, 12 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      143
      0
      #интернет\n#общество\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия

       

       

       

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