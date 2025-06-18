Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Созданный огнём Лонгрид Осознанная и гармоничная жизнь в «Икигай» Лонгрид Ижевский сквер-кладбище Лонгрид

В Удмуртии завершается подсчёт сурков-байбаков

17:50, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии завершается подсчёт сурков-байбаков
17:50, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
341
0
#Удмуртия\n#животные
Источник фото: Минприроды Удмуртии
341
0

Работы ведутся в пик активности молодых особей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии считают число сурков-байбаков на поселениях. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии. 

Подсчитать зверьков планируют до конца июня. Это связано с их наибольшей активностью в данное время года — сурки, родившиеся менее года назад, как раз начинают выходить на поверхность и их легко отличить от взрослых особей. В 2024 году в регионе насчитали 968 сурков-байбаков. 

В Удмуртии этот вид животных обитает в Сарапульском и Каракулинском районах. Сюда сурков завезли в 1986 году из Ульяновской области. 

Обычно поселение сурков-байбаков располагается на площади от 3 до 5 га, но иногда территория может достигать 15 га и более. Чтобы не спугнуть зверьков, учётчик должен находиться в укрытии. Наблюдения ведутся с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00 часа. 

Помимо подсчёта особей, специалисты наблюдают за взаимоотношениями внутри семьи и колонии сурков, а также изучают зависимость активности зверей от времени суток и погоды.  

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

17:50, 18 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
341
0
#Удмуртия\n#животные