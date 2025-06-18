Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии считают число сурков-байбаков на поселениях. Об этом сообщает Минприроды Удмуртии.

Подсчитать зверьков планируют до конца июня. Это связано с их наибольшей активностью в данное время года — сурки, родившиеся менее года назад, как раз начинают выходить на поверхность и их легко отличить от взрослых особей. В 2024 году в регионе насчитали 968 сурков-байбаков.

В Удмуртии этот вид животных обитает в Сарапульском и Каракулинском районах. Сюда сурков завезли в 1986 году из Ульяновской области.

Обычно поселение сурков-байбаков располагается на площади от 3 до 5 га, но иногда территория может достигать 15 га и более. Чтобы не спугнуть зверьков, учётчик должен находиться в укрытии. Наблюдения ведутся с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 21:00 часа.

Помимо подсчёта особей, специалисты наблюдают за взаимоотношениями внутри семьи и колонии сурков, а также изучают зависимость активности зверей от времени суток и погоды.