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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В зоопарке Удмуртии появились зубры

12:59, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В зоопарке Удмуртии появились зубры
12:59, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
198
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные
Источник фото: vk.com (Роман Габдрахманов)
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Из привезли из Беларуси.

Ижевск. Удмуртия. Два зубра появились в зоопарке Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер правительства Удмуртии Роман Габдрахманов. 

Зубр является последним представителем диких быков. Эти животные могут весить до 1 т, а в высоту достигать 2 м. Зубры входят в Красную книгу России. 

Благодаря многолетнему сотрудничеству с белорусскими коллегами, из Могилёва в Ижевск привезли двух девочек. Сейчас зубры находятся на карантине и привыкают к местному климату. 

В зоопарке Удмуртии построят новую площадку для наблюдения за новыми обитателями. Планируется, что посетители смогут увидеть зубров в мае. 

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12:59, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
198
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Зоопарк Удмуртии\n#животные