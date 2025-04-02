Ижевск. Удмуртия. Два зубра появились в зоопарке Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал вице-премьер правительства Удмуртии Роман Габдрахманов.

Зубр является последним представителем диких быков. Эти животные могут весить до 1 т, а в высоту достигать 2 м. Зубры входят в Красную книгу России.

Благодаря многолетнему сотрудничеству с белорусскими коллегами, из Могилёва в Ижевск привезли двух девочек. Сейчас зубры находятся на карантине и привыкают к местному климату.

В зоопарке Удмуртии построят новую площадку для наблюдения за новыми обитателями. Планируется, что посетители смогут увидеть зубров в мае.