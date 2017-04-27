Трудные подростки Удмуртии обретут наставников

Такой проект в республике запустят летом текущего года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят проект «Настаничество». Он будет касаться работы с трудными подростками, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на врио руководителя республики Александра Бречалова.

«Сегодня мы с вами поговорим о возможности запуска на территории Удмуртии пилотного проекта с рабочим названием «Наставничество», который мы планируем обсудить с Агентством стратегических инициатив на форуме в Санкт-Петербурге 1-2 июня. Возможно, он станет одним из приоритетных проектов агентства. У нашей республики есть все шансы стать пилотным регионом по реализации данного проекта», - сказал Александр Бречалов.

Он добавил, что опыт работы с такими детьми в Удмуртии уже есть.

«Здорово, что у нас всё это есть. С другой стороны, в Удмуртии имеется и проблемное поле (большое количество детских домов, пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних, высокий уровень детской преступности), с которым надо работать. Наша задача объединить весь имеющийся в регионе опыт и вывести проект на федеральный уровень», - сказал врио главы Удмуртии.

Координировать проект будет уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева. Запуск проекта запланировали на 3 июня 2017 года. С 12 мая по 1 июня пройдут собеседования с подростками и обучение наставников.

По словам Бречалова, промежуточный результат будет уже к 1 сентября. К тому времени как минимум 100 трудных подростков в Удмуртии найдут себе наставников.

До этого руководитель региона обсудил запуск проекта «Наставничество» с уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.