Трудные подростки Удмуртии обретут наставников

Такой проект в республике запустят летом текущего года.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят проект «Настаничество». Он будет касаться работы с трудными подростками, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на врио руководителя республики Александра Бречалова.
«Сегодня мы с вами поговорим о возможности запуска на территории Удмуртии пилотного проекта с рабочим названием «Наставничество», который мы планируем обсудить с Агентством стратегических инициатив на форуме в Санкт-Петербурге 1-2 июня. Возможно, он станет одним из приоритетных проектов агентства. У нашей республики есть все шансы стать пилотным регионом по реализации данного проекта», - сказал Александр Бречалов.
Он добавил, что опыт работы с такими детьми в Удмуртии уже есть.
«Здорово, что у нас всё это есть. С другой стороны, в Удмуртии имеется и проблемное поле (большое количество детских домов, пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних, высокий уровень детской преступности), с которым надо работать. Наша задача объединить весь имеющийся в регионе опыт и вывести проект на федеральный уровень», - сказал врио главы Удмуртии.
Координировать проект будет уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева. Запуск проекта запланировали на 3 июня 2017 года. С 12 мая по 1 июня пройдут собеседования с подростками и обучение наставников.
По словам Бречалова, промежуточный результат будет уже к 1 сентября. К тому времени как минимум 100 трудных подростков в Удмуртии найдут себе наставников.
До этого руководитель региона обсудил запуск проекта «Наставничество» с уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Вместе с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой обсудили планы на День защиты детей, а также запуск проекта #Наставничество в Удмуртии
2,052 Likes, 24 Comments - Александр Бречалов (@brechalov) on Instagram: "Вместе с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой обсудили планы на День..."