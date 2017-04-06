Знаки Удмуртии: освящение семян и теплая ночь к ранней весне

Народные приметы на четверг, 6 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Православные Удмуртии в четверг, 6 апреля, почитают память святых Якова и Захара. В старину славяне разводили во дворах или на подворьях большие костры, пытаясь таким способом изгнать тьму и прославить свет. Также рассчитывали на то, что нечистая сила уйдет из дома, если помолиться святым, пишет Astromeridian.

Кроме того, день 6 апреля был посвящен подготовке к такому празднику, как Благовещение. Славяне старались переделать всю срочную и важную работу. Обязательной была вечеря. Существовала достаточно интересная примета: если незамужняя девушка в этот день отправится в храм на всенощную, то в этом году она обязательно выйдет замуж. Кстати, в церковь 6 апреля также отправлялись для того, чтобы освятить семена для посадки – считалось, что в этом случае они дадут отличные всходы.

Люди молились в церквях, посещали тюрьмы, чтобы раздать гостинцы заключенным. Считалось, что именно 6 апреля можно покаяться в грехах и получить право посещать храм, в который не пускали тех, на ком висит тяжкий грех. Для того чтобы была видна дорога к церкви, зажигали костры.

Крестьяне 6 апреля обязательно окуривали зимнюю одежду и домашний скарб можжевельником, что, согласно древним верованиям, позволяло людям защититься от сглаза. Также сжигали старые соломенные постели, чтобы изгнать злых духов. Прыгали через огонь, а печей не топили и спать ложились в охлажденных помещениях – в сенях и горницах. В избе могли оставаться дети и старики.

Народные приметы на 6 апреля:

1. Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней.

2. Роса утром – для коней много корма будет (имелся в виду богатый урожай проса).

3. Снег пошел 6 апреля – будет хороший урожай гречихи.

4. Ударил мороз – будет богатый урожай овса и проса.

5. Снег растаял к Благовещению – значит, в этом году снегопадов больше не будет.

6. В ночь на Благовещение нужно вывесить мокрое полотенце. Если оно высохнет до утра – жди богатого урожая. Если останется мокрым – летом будет неурожай.

7. Потеплело на улице – жди морозов. Однако они долго не продержатся, и очень скоро наступит лето.