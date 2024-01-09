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Первое рождественское богослужение в Благовещенском соборе Воткинска посетил потомок Чайковских

09:40, 09 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Первое рождественское богослужение в Благовещенском соборе Воткинска посетил потомок Чайковских
09:40, 09 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
298
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#религия
Фото: пресс-служба ижевской епархии
298
0

Литургию провёл митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Воткинск. Удмуртия. В ночь на 7 января в восстановленном Благовещенском соборе Воткинска прошла первая Рождественская служба (0+), гостем которой стал потомок семьи Чайковских Денис фон Мекк. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рамках богослужения прошло также освящение храма малым чином. Литургию провёл митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Участниками службы стали около 1,5 тыс. человек, среди них был и потомок семьи Чайковских, общественный деятель Денис фон Мекк. По отцовской линии он является прапраправнуком Надежды фон Мекк, покровительницы Петра Чайковского, и прапраправнучатым племянником самого Петра Ильича через сестру композитора Александру Ильиничну.

Напомним, Денис фон Мекк присутствовал также на открытии памятника Петру Чайковскому в Ижевске.

09:40, 09 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
298
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#культура\n#религия