Первое рождественское богослужение в Благовещенском соборе Воткинска посетил потомок Чайковских

Воткинск. Удмуртия. В ночь на 7 января в восстановленном Благовещенском соборе Воткинска прошла первая Рождественская служба (0+), гостем которой стал потомок семьи Чайковских Денис фон Мекк. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В рамках богослужения прошло также освящение храма малым чином. Литургию провёл митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. Участниками службы стали около 1,5 тыс. человек, среди них был и потомок семьи Чайковских, общественный деятель Денис фон Мекк. По отцовской линии он является прапраправнуком Надежды фон Мекк, покровительницы Петра Чайковского, и прапраправнучатым племянником самого Петра Ильича через сестру композитора Александру Ильиничну.

Напомним, Денис фон Мекк присутствовал также на открытии памятника Петру Чайковскому в Ижевске.