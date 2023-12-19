ООН обвинила Украину в нарушении международного права в отношении верующих

Нью-Йорк. США. Принимая законы против Украинской православной церкви, киевские власти нарушают свободу вероисповедания и международное право. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Представитель Организации Объединенных Наций выразил особую обеспокоенность подготовкой в Верховной раде законопроекта, устанавливающего процедуру роспуска любой религиозной организации, связанной с РФ. «Эти предлагаемые ограничения права на свободу религии, как представляется, не соответствуют международному праву в области прав человека», — подчеркнул Фолькер Тюрк.

В ООН ранее обращали внимание на отсутствие расследования нападений на представителей канонического православного духовенства на Украине. По данным организации, с февраля 2022 года в стране было отмечено 10 случаев физического насилия и 6 фактов угроз в адрес религиозных деятелей.

Добавим, в ноябре 2023 года ООН обвинила Киев в использовании противопехотных мин, запрещенных международной конвенцией.