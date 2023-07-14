В Израиле осудили намерение жителя Швеции публично сжечь Тору

Тель-Авив. Израиль. Власти Израиля призвали правительство Швеции не допустить сожжения Торы в Стокгольме. Об этом написал в соцсети пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят, сообщает Лента.ру.

Разрешение на такую акцию получил ранее местный житель. Он намерен уничтожить священную книгу перед зданием посольства Израиля в ближайшую субботу, когда иудеи отмечают шаббат.

«Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции. Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Мы призываем власти Швеции не допустить сожжения священных книг», — заявил дипломат.

С осуждением акции выступил также посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман.

Напомним, ранее власти Швеции не раз позволяли политическим активистам публично сжигать Коран. Недавно один из них сжег также устав НАТО.