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В Израиле осудили намерение жителя Швеции публично сжечь Тору

15:52, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Израиле осудили намерение жителя Швеции публично сжечь Тору
15:52, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
183
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#Израиль\n#Швеция\n#оскорбления\n#скандал\n#политика\n#евреи\n#религия
Фото: pxhere.com
183
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Дипломаты попросили власти королевства запретить акцию.

Тель-Авив. Израиль. Власти Израиля призвали правительство Швеции не допустить сожжения Торы в Стокгольме. Об этом написал в соцсети пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Хаят, сообщает Лента.ру.

Разрешение на такую акцию получил ранее местный житель. Он намерен уничтожить священную книгу перед зданием посольства Израиля в ближайшую субботу, когда иудеи отмечают шаббат. 

«Израиль решительно осуждает намерение сжечь Тору перед зданием израильского посольства в Швеции. Сожжение священных книг является актом ненависти и нетерпимости и не имеет ничего общего со свободой выражения мнений. Мы призываем власти Швеции не допустить сожжения священных книг», — заявил дипломат.

С осуждением акции выступил также посол Израиля в Швеции Зив Нево Кульман.

Напомним, ранее власти Швеции не раз позволяли политическим активистам публично сжигать Коран. Недавно один из них сжег также устав НАТО.

15:52, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
183
0
#Израиль\n#Швеция\n#оскорбления\n#скандал\n#политика\n#евреи\n#религия