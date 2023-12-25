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На Казанско-Богородицком храме в селе Можга установили новый крест

14:30, 25 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Казанско-Богородицком храме в селе Можга установили новый крест
14:30, 25 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Можга\n#Удмуртия\n#религия\n#церковь
Фото: Пресс-служба Можгинского района
28
0

Его предшественник простоях на шпиле около 180 лет.

Можга. Удмуртия. 180-летний крест Казанско-Богородицкого храма в селе Можга был снят со шпиля. На его месте установили новую святыню. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можгинского района.

Историческое событие произошло ещё 20 декабря. За день до этого благочинный Можгинского округа протоиерей Дмитрий Ангелич с настоятелем храма Николаем Ангеличем освятили новый крест, купол и шпиль.

Утром 20 декабря над колокольней начали собирать купол. Старый 180-летний крест спустили вниз с помощью крана. Взамен был установлен новый, который должен прослужить не менее века.

14:30, 25 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Можга\n#Удмуртия\n#религия\n#церковь