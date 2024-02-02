Руководителю религиозной организации в Удмуртии избрали меру пресечения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии избрали меру пресечения для руководителя местной религиозной организации. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Установлено, что в период с 2019 года по январь 2024 года, обвиняемый, являясь патером религиозной организации, осуществлял еженедельные платные богослужения прихожанам.

Во время службы он использовал приёмы психологического воздействия, в том числе разрушительного характера: усиление собственного авторитета в глазах прихожан, задействование всех сенсорных систем, что приводило к их перегрузке . У слушателей наблюдались характерные изменения в сознании из-за психологического насилия, среди которых — потеря волевых процессов.

Мужчину отправят под домашний арест на два месяца — до первого апреля 2024 года.