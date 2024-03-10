Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Миллион тонн молока: роль семьи в общем деле Лонгрид Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид

По уровню религиозного оптимизма Удмуртия оказалась на 32 месте в России

16:36, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
По уровню религиозного оптимизма Удмуртия оказалась на 32 месте в России
16:36, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
125
0
#религия\n#межнациональные отношения\n#Миннац УР\n#конфессия
Фото: ИА "Сусанин"
125
0

В Ижевске представили итоги реализации Стратегии государственной национальной политики.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подвели итоги реализации Стратегии государственной национальной политики. На заседании городского Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям были обнародованы ключевые показатели в этой сфере. Об этом сообщается на сайте администрации Ижевска. 

Министр национальной политики Удмуртии Эдуард Петров отметил, что по результатам социологических исследований в 2023 году около 60% респондентов оценили отношения в республике между представителями разных национальностей как «нормальные, мало-конфликтные». Абсолютное большинство опрошенных жителей — а это более 90%, позитивно оценивают отношения между людьми разных конфессий. По уровню оптимизма в религиозной сфере Удмуртия находится на 32 месте в России. 

В языковом пространстве на удмуртский язык постепенно переводят названия остановок общественного транспорта и улиц.

Также в прошлом году были проведены обследования и паспортизация религиозных объектов в целях их антитеррористической защищенности. 

 

16:36, 10 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
125
0
#религия\n#межнациональные отношения\n#Миннац УР\n#конфессия