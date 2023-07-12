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16 июля в Малопургинском районе пройдёт крестный ход в память апостолов Петра и Павла

15:00, 12 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16 июля в Малопургинском районе пройдёт крестный ход в память апостолов Петра и Павла
15:00, 12 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
996
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#крестный ход\n#религия
Фото: пресс-служба администрации Малопургинского района
996
0

Ход двинется от села Бураново.

Малая Пурга. Удмуртия. Епископ Сарапульский и Можгинский Павел благословил проведение 16 июля крестного хода в честь празднования дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района Удмуртии.

Крестный ход двинется от Троицкого храма села Бураново, верующие отправятся до Петропавловского храма в исчезнувшей деревне Козлово в Сарапульском районе. Их будет сопровождать икона с частицей мощей Матроны Московской.

Начало крестного хода в 11:00.

15:00, 12 июля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
996
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#крестный ход\n#религия