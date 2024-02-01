Обезглавившего статую дьявола американца отдадут под суд

Де-Мойн. США. Жителю США Майклу Кэссиди придется ответить за нападение на статую дьявола, установленную в здании законодательного собрания штата Айова. Прокуратура обвинила мужчину в совершении преступления на почве ненависти, пишет Газета.ру со ссылкой на Des Moines Register.

Изваяние демона Бафомета выставила в местном Капитолии в конце 2023 года организация «Сатанистский храм Айовы». Против акции выступила губернатор штата Ким Рейнольдс. Однако инсталляцию признали организованной в соответствии с требованиями закона.

Между тем действия разрушителя статуи квалифицируют как посягательство на свободу вероисповедания. Неравнодушные американцы жертвуют средства на адвоката для обвиняемого. На поддержку Кэссиди в суде собрано уже более 84 тыс. долларов.