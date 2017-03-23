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      Удмуртия в минуту: секс-рабыни и деньги на прокат фильма

      18:22, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      18:22, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      134
      0
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      134
      0

      Обзор самых интересных новостей четверга, 23 марта.

      Ижевск. Удмуртия. Семерых жительниц Удмуртии продали в секс-рабство в Бахрейн. За границу их отправляла преступная группировка из четырех женщин. Они предлагали им работу проститутками или просто трудоустройство.

      Удмуртия в минуту 23 марта 2017 года

      Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

      Нет концессии

      Власти Ижевска не стали отдавать в концессию детские сады по улицам Ракетной и Островского. Оба проекта полностью остановили. Город решил ждать программы строительства дошкольных учреждений.

      Деньги на бочку

      Автор фильма об электронной музыке Ижевска Никита Сморкалов собирает деньги на прокат и официальную регистрацию картины. Для этого ему нужно восемьдесят тысяч рублей.

      Пруд - дело общее

      Сделку по продаже участка на берегу ижевского пруда отменили. Договор заключили еще в две тысячи одиннадцатом году. Экспертиза показала, что территория предназначена для общего пользования.

      Зима vs весна

      Снегопад и небольшой дождь придут в выходные в Удмуртию. Температура воздуха повысится до плюс пяти градусов. На дорогах будет накат и гололедица. Следующая неделя также будет снежной и пасмурной.

      Экзаменационная пора

      Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартовал в Удмуртии. Всего в 2017 году заявки на участие в нем подали 567 жителей региона.

      18:22, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      134
      0
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