Удмуртия в минуту: секс-рабыни и деньги на прокат фильма

Обзор самых интересных новостей четверга, 23 марта.

Ижевск. Удмуртия. Семерых жительниц Удмуртии продали в секс-рабство в Бахрейн. За границу их отправляла преступная группировка из четырех женщин. Они предлагали им работу проститутками или просто трудоустройство.

Удмуртия в минуту 23 марта 2017 года Итоги дня в Удмуртии. подробнее: .Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova ( Диктор Ксюша Вулканова)

Нет концессии

Власти Ижевска не стали отдавать в концессию детские сады по улицам Ракетной и Островского. Оба проекта полностью остановили. Город решил ждать программы строительства дошкольных учреждений.

Деньги на бочку

Автор фильма об электронной музыке Ижевска Никита Сморкалов собирает деньги на прокат и официальную регистрацию картины. Для этого ему нужно восемьдесят тысяч рублей.

Пруд - дело общее

Сделку по продаже участка на берегу ижевского пруда отменили. Договор заключили еще в две тысячи одиннадцатом году. Экспертиза показала, что территория предназначена для общего пользования.

Зима vs весна

Снегопад и небольшой дождь придут в выходные в Удмуртию. Температура воздуха повысится до плюс пяти градусов. На дорогах будет накат и гололедица. Следующая неделя также будет снежной и пасмурной.

Экзаменационная пора

Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартовал в Удмуртии. Всего в 2017 году заявки на участие в нем подали 567 жителей региона.