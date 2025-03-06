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Более тысячи юных жителей Удмуртии стали участниками Всероссийской олимпиады школьников

09:50, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Более тысячи юных жителей Удмуртии стали участниками Всероссийской олимпиады школьников
09:50, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Удмуртия\n#Олимпиада\n#знания\n#образование
Источник фото: Минобрнауки Удмуртии
182
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В региональном этапе 88 ребят признаны победителями.

Ижевск. Удмуртия. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1 138 учащихся школ Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии. 

Ребята проверили свои знания по 24 предметам. 

«Уже подведены итоги по 23 предметам — победителями по данным предметам признаны 88 школьников, призёрами — 309», — рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. 

Специалистам осталось оценить олимпиадные работы по экономике. С предварительными результатами можно ознакомиться на сайте регионального образовательного центра «ТАУ». 

Ряд школьников с достаточным количеством баллов представят Удмуртию на следующем туре олимпиады, который пройдёт с 15 марта по 30 апреля. 

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09:50, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
182
0
#Удмуртия\n#Олимпиада\n#знания\n#образование