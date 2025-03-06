Ижевск. Удмуртия. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1 138 учащихся школ Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Ребята проверили свои знания по 24 предметам.

«Уже подведены итоги по 23 предметам — победителями по данным предметам признаны 88 школьников, призёрами — 309», — рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Специалистам осталось оценить олимпиадные работы по экономике. С предварительными результатами можно ознакомиться на сайте регионального образовательного центра «ТАУ».

Ряд школьников с достаточным количеством баллов представят Удмуртию на следующем туре олимпиады, который пройдёт с 15 марта по 30 апреля.