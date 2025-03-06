Куеда. Пермский край. В селе Большой Гондыр Куединского округа Пермского края открылся новый корпус школы, в которой большую часть учащихся составляют потомки буйских удмуртов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Пермского края.

До этого дети учились в приспособленном здании интерната. С февраля они переехали в новый корпус. Всего в школе обучаются 220 детей.

«95% обучающихся школы являются потомками буйских удмуртов, имеющих свою особенную историю, национальные традиции и культуру», – рассказала директор школы Алина Туктагулова.

В школе будет реализовываться этнокультурный компонент при изучении истории, обществознания, окружающего мира, географии, литературы, биологии и других предметов.

Также на стенах в корпусе можно встретить изображение удмуртского «Гондыра», то есть медведя.

Всего в новом корпусе размещены и оборудованы десять кабинетов, среди которых есть компьютерный класс, кабинеты химии, биологии, труда и лаборантские, а также обеденный, актовый и спортивный залы.