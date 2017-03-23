Семерых женщин из Удмуртии продали в сексуальное рабство в Бахрейн

Ранее сообщалось о двух потерпевших.

Ижевск. Удмуртия. Семерых жительниц Воткинска, Воткинского и Завьяловского районов продали в сексуальное рабство в Бахрейн. Все они в возрасте от 19 до 33 лет, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Ранее было известно только о двух потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, четырех женщин, участников преступной группировки задержали в Удмуртии. Они занимались вербовкой и перевозкой женщин в сексуальное рабство в Бахрейн. Уголовное дело в отношение них возбудили по пункту «г» части 2 статьи 127.1 УК России («Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение»).

Это были 56-летняя пенсионерка, ее 39-летняя безработная дочь, 44-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства и ее 27-летняя также не работающая дочь. Двоих из них заключили под стражу, а остальных – под домашний арест.

Молодых женщин злоумышленницы подыскивали с 2014 года и предлагали работу проститутками за рубежом или просто трудоустройство в Королевстве Бахрейн. Их удалось задержать, когда в ноябре 2016 года 44-летняя обвиняемая и ее 27-летняя дочь завербовали 22-летнюю ижевчанку. 16 ноября, полиция задержала одну из злоумышленниц в вагоне поезда. Она вместе с потерпевшей собиралась ехать в Москву, чтобы затем отправить ее заграницу.