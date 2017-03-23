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      Автор фильма об электронной музыке Ижевска собирает деньги на прокат картины

      14:40, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      14:40, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      124
      0
      #культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия
      Фото: facebook.com (Никита Сморкалов)
      124
      0

      Для этого он использует краудфандинговую платформу.

      Ижевск. Удмуртия. Автор фильма об электронной музыке Ижевска «Утопленники» Никита Сморкалов открыл сбор денег, чтобы получить прокатное удостоверение и официально зарегистрировать картину. Для этого он использует краудфандинговую платформу Planeta.ru.

      «Это первый краудфандинг в области кино в Удмуртии, если я не ошибаюсь. Конечно, работа собственно над содержанием фильма завершена, но теперь предстоит последний шаг, необходимый для полного завершения - официальная регистрация и получение прокатного удостоверения. Нужно это для легального проката, в том числе фестивального. Также я планирую в недалеком будущем делать ежемесячный кинотеатровый прокат в Ижевске. Даже просто наличие фильма в официальном хранилище российского кино я считаю очень важным», - написал Сморкалов на своей странице в Facebook.

      Для воплощения проекта ему требуется 80 тыс. рублей. Пока ему удалось собрать 6,5 тыс. рублей.

      14:40, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      124
      0
      #культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия
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