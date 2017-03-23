Автор фильма об электронной музыке Ижевска собирает деньги на прокат картины

Для этого он использует краудфандинговую платформу.

Ижевск. Удмуртия. Автор фильма об электронной музыке Ижевска «Утопленники» Никита Сморкалов открыл сбор денег, чтобы получить прокатное удостоверение и официально зарегистрировать картину. Для этого он использует краудфандинговую платформу Planeta.ru.

«Это первый краудфандинг в области кино в Удмуртии, если я не ошибаюсь. Конечно, работа собственно над содержанием фильма завершена, но теперь предстоит последний шаг, необходимый для полного завершения - официальная регистрация и получение прокатного удостоверения. Нужно это для легального проката, в том числе фестивального. Также я планирую в недалеком будущем делать ежемесячный кинотеатровый прокат в Ижевске. Даже просто наличие фильма в официальном хранилище российского кино я считаю очень важным», - написал Сморкалов на своей странице в Facebook.

Для воплощения проекта ему требуется 80 тыс. рублей. Пока ему удалось собрать 6,5 тыс. рублей.