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      Сделку по продаже участка на берегу ижевского пруда отменили

      08:00, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      08:00, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      513
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#проверка
      513
      0

      Экспертиза установила, что эта территория предназначена для общего пользования.

      Ижевск. Удмуртия. Суд признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка на берегу ижевского водохранилища между администрацией города и гражданином. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

      Договор о продаже территории площадью 1 189 кв. м был заключен в 2011 году. Специалисты провели топографо-геодезические работы и установили, что часть переданного в собственность земельного участка находится в пределах береговой полосы. Она, согласно закону, предназначена для общего пользования.

      «Право граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных и бытовых нужд установлено части 2 статьи 6 Водного кодекса России», - говорится в сообщении.

      Решение суда вступило в законную силу.

      08:00, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      513
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#проверка
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