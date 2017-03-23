Сделку по продаже участка на берегу ижевского пруда отменили

Экспертиза установила, что эта территория предназначена для общего пользования.

Ижевск. Удмуртия. Суд признал недействительной сделку купли-продажи земельного участка на берегу ижевского водохранилища между администрацией города и гражданином. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Договор о продаже территории площадью 1 189 кв. м был заключен в 2011 году. Специалисты провели топографо-геодезические работы и установили, что часть переданного в собственность земельного участка находится в пределах береговой полосы. Она, согласно закону, предназначена для общего пользования.

«Право граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных и бытовых нужд установлено части 2 статьи 6 Водного кодекса России», - говорится в сообщении.

Решение суда вступило в законную силу.