Ижевск. Удмурти. Два человека будут сдавать ЕГЭ по китайском языку в 2025 году в Удмуртии. Об этом ИА «Сусанин» сообщили в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

Напишут экзамен выпускник прошлых лет и один обучающийся в СПО.

«Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык – 563 участника. На сдачу ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 4 человека, французскому языку – один. Испанский язык в этом году не выбрал ни один участник», – отметили в пресс-службе.

Всего на прохождение государственной итоговой аттестации зарегистрировались 5 787 человек. Среди предметов по выбору лидером традиционно остается обществознание. Экзамен по нему будут писать 2 424 участника. Второй по популярности стала информатика (1 433 человека), а третьей – биология (1 177 участников). ЕГЭ по физике будут сдавать 1 013 человек, по истории – более 800 человек, а по химии – свыше 700.