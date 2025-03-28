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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Президент России поддержал идею строительства второй школы на улице Берша в Ижевске

11:27, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Президент России поддержал идею строительства второй школы на улице Берша в Ижевске
11:27, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#строительство\n#образование
Источник фото: Минобрнауки Удмуртии
94
0

В Москве обсудили дальнейшие планы по реализации данного проекта.

Ижевск. Удмуртия. Москва поддержала идею строительства новой школы на улице Берша в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии. 

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова встретились в Москве с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым. 

Напомним, что в ноябре 2024 года Удмуртия обратилась в Москву, чтобы получить финансовую поддержку на строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне В-8 в Ижевске. Этот вопрос и стал главной темой обсуждения на встрече. 

Сейчас в микрорайоне живут более 4,2 тыс. детей, в результате чего близстоящие школы переполнены. А так как застройка района продолжается, то это усложняет ситуацию с местами в школах. 

Татьяна Чуракова и Светлана Болотникова отметили, что новая школа повысит уровень образования в регионе, улучшит образовательную инфраструктуру в Ижевске и создаст комфортную среду для учащихся. 

В результате строительство данного объекта было поддержано на самом высоком уровне — президентом России Владимиром Путиным. Поэтому участники встречи обсудили дальнейшие планы по реализации проекта. 

Напомним, что власти Удмуртии решили своими силами начать строительство школы и в 2025 году выполнить фундамент здания и подвальные помещения. Продолжать работы планируется за счёт федеральных средств. В марте 2025 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что работы по строительству объекта уже начались

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11:27, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#строительство\n#образование