Ижевск. Удмуртия. Москва поддержала идею строительства новой школы на улице Берша в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова и министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова встретились в Москве с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым.

Напомним, что в ноябре 2024 года Удмуртия обратилась в Москву, чтобы получить финансовую поддержку на строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне В-8 в Ижевске. Этот вопрос и стал главной темой обсуждения на встрече.

Сейчас в микрорайоне живут более 4,2 тыс. детей, в результате чего близстоящие школы переполнены. А так как застройка района продолжается, то это усложняет ситуацию с местами в школах.

Татьяна Чуракова и Светлана Болотникова отметили, что новая школа повысит уровень образования в регионе, улучшит образовательную инфраструктуру в Ижевске и создаст комфортную среду для учащихся.

В результате строительство данного объекта было поддержано на самом высоком уровне — президентом России Владимиром Путиным. Поэтому участники встречи обсудили дальнейшие планы по реализации проекта.

Напомним, что власти Удмуртии решили своими силами начать строительство школы и в 2025 году выполнить фундамент здания и подвальные помещения. Продолжать работы планируется за счёт федеральных средств. В марте 2025 года глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что работы по строительству объекта уже начались.