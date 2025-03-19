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Семь человек заявились на досрочную сдачу ЕГЭ в Удмуртии

09:55, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Семь человек заявились на досрочную сдачу ЕГЭ в Удмуртии
09:55, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Удмуртия\n#образование\n#ЕГЭ
Источник фото: vk.com (Светлана Болотникова)
84
0

Первые экзамены по географии и литературе они напишут уже 21 марта.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на досрочный период сдачи ЕГЭ заявились 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона. 

Из числа экзаменующихся пятеро учатся в профессиональных образовательных организациях. 

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена стартует с 21 марта. В это время будут задействованы два пункта проведения экзаменов. 

Первыми экзаменами станут география и литература. Далее знания проверят по русскому языку, базовой и профильной математике и другим предметам. 

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ стартует с 23 мая. Всего на прохождение государственной итоговой аттестации зарегистрировались 5 787 человек. Из них двое напишут экзамен по китайском языку. 

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09:55, 19 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Удмуртия\n#образование\n#ЕГЭ