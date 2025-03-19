Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на досрочный период сдачи ЕГЭ заявились 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Из числа экзаменующихся пятеро учатся в профессиональных образовательных организациях.

Досрочный период сдачи единого государственного экзамена стартует с 21 марта. В это время будут задействованы два пункта проведения экзаменов.

Первыми экзаменами станут география и литература. Далее знания проверят по русскому языку, базовой и профильной математике и другим предметам.

Напомним, что основной период сдачи ЕГЭ стартует с 23 мая. Всего на прохождение государственной итоговой аттестации зарегистрировались 5 787 человек. Из них двое напишут экзамен по китайском языку.