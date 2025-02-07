Кез. Удмуртия. Учеников Кезской школы №1 будут обучать по естественно-научному профилю в агротехнологическом классе, который откроется 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

Обучение начнётся для ребят с 7 класса и продолжится до окончания школы. Учащиеся пройдут как теоретические, так и практические программы на базе производственных площадок.

Для класса разработан индивидуальный образовательный трек, также он оснащён всем необходимым для познания агротехнологий оборудованием.