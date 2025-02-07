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В Кезской школе №1 появится агротехнологический класс

10:46, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Кезской школе №1 появится агротехнологический класс
10:46, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Кез\n#Удмуртия\n#образование
Источник фото: Минсельхоз УР
206
0

Обучение в нём начнётся для ребят с 7 класса. 

Кез. Удмуртия. Учеников Кезской школы №1 будут обучать по естественно-научному профилю в агротехнологическом классе, который откроется 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. 

Обучение начнётся для ребят с 7 класса и продолжится до окончания школы. Учащиеся пройдут как теоретические, так и практические программы на базе производственных площадок. 

Для класса разработан индивидуальный образовательный трек, также он оснащён всем необходимым для познания агротехнологий оборудованием.

 

 

10:46, 07 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Кез\n#Удмуртия\n#образование