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      Снегопад ожидается в Удмуртии в субботу

      11:33, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      11:33, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      422
      0
      #дороги\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
      422
      0

      Синоптики предупредили о снежных накатах и гололедице.

      Ижевск. Удмуртия. Снегопад ожидается в Удмуртии в субботу. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в это время к республике подойдет циклон.

      Ближайшей ночью в регионе будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег. Днем в пятницу, 24 марта, осадков не ожидается. Столбики термометров днем поднимутся до +5 градусов по Цельсию.

      В субботу, 25 марта, в республике пойдет снег, местами стоит ждать дождя.

      «Во время снегопада с 25 на 26 марта возможно ухудшение видимости на трассах, а также накат и гололедица - будьте осторожны!» - отмечают синоптики.

      В воскресенье снег и мокрый снег ожидается временами. На следующей неделе тоже будет снежно и пасмурно.

      11:33, 23 марта, 2017
      Ксения Чернова
      422
      0
      #дороги\n#погода\n#Удмуртия\n#весна
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