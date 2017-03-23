Синоптики предупредили о снежных накатах и гололедице.

Ижевск. Удмуртия. Снегопад ожидается в Удмуртии в субботу. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в это время к республике подойдет циклон.

Ближайшей ночью в регионе будет наблюдаться небольшой, местами умеренный снег. Днем в пятницу, 24 марта, осадков не ожидается. Столбики термометров днем поднимутся до +5 градусов по Цельсию.

В субботу, 25 марта, в республике пойдет снег, местами стоит ждать дождя.

«Во время снегопада с 25 на 26 марта возможно ухудшение видимости на трассах, а также накат и гололедица - будьте осторожны!» - отмечают синоптики.

В воскресенье снег и мокрый снег ожидается временами. На следующей неделе тоже будет снежно и пасмурно.