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На сайте Глазовского университета запущено «единое окно» для поддержки молодых семей

09:40, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На сайте Глазовского университета запущено «единое окно» для поддержки молодых семей
09:40, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
201
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#соцподдержка
Источник фото: ГИПУ
201
0

Работу взял на себя руководитель отдела по работе с иностранными студентами.

Глазов. Удмуртия. На сайте Глазовского инженерно-педагогического университета имени Короленко появилось «единое окно» для поддержки молодых студенческих семей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Единое окно» станет центральным ресурсом для получения информации о всех доступных мерах государственной поддержки. Это позволит упростить процесс оформления льгот и создать более комфортные условия для молодых семей в образовательных учреждениях.

В Короленковском университете функции «единого окна» взял на себя руководитель отдела по работе с иностранными студентами и социальным вопросам Управления по воспитательной и социальной работе. Этот специалист будет координировать предоставление информации и помощь молодым семьям в рамках университета.

В Короленковском университете функции «единого окна» взял на себя руководитель отдела по работе с иностранными студентами и социальным вопросам Управления по воспитательной и социальной работе. Этот специалист будет координировать предоставление информации и помощь молодым семьям в рамках университета.

09:40, 17 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
201
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование\n#соцподдержка