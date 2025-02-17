Глазов. Удмуртия. На сайте Глазовского инженерно-педагогического университета имени Короленко появилось «единое окно» для поддержки молодых студенческих семей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Единое окно» станет центральным ресурсом для получения информации о всех доступных мерах государственной поддержки. Это позволит упростить процесс оформления льгот и создать более комфортные условия для молодых семей в образовательных учреждениях.

В Короленковском университете функции «единого окна» взял на себя руководитель отдела по работе с иностранными студентами и социальным вопросам Управления по воспитательной и социальной работе. Этот специалист будет координировать предоставление информации и помощь молодым семьям в рамках университета.

В Короленковском университете функции «единого окна» взял на себя руководитель отдела по работе с иностранными студентами и социальным вопросам Управления по воспитательной и социальной работе. Этот специалист будет координировать предоставление информации и помощь молодым семьям в рамках университета.