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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Пять туристических классов хотят создать в Удмуртии

14:23, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Пять туристических классов хотят создать в Удмуртии
14:23, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#образование\n#туризм
Источник фото: unsplash.com (Barry Zhou)
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Они помогут в развитии кадрового потенциала в индустрии гостеприимства.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют создать 5 профориентационных классов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртии.

Планируется, что классы туризма помогут в развитии кадрового потенциала индустрии гостеприимства. 

Замминистра по туризму Удмуртии Ирина Ульенко заявила, что профориентирование в сфере туризма в республике начинается со школы. В образовательных учреждениях региона работают туристические кружки, а также проводятся внеклассные занятия по туристическо-краеведческому направлению. В эту деятельность вовлечены 13 тыс. детей. 

Специалистов в отрасли туризма в Удмуртии готовят три колледжа СПО. А профильное высшее образование в сфере туризма можно получить в УдГУ. 

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14:23, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
5
0
#Удмуртия\n#образование\n#туризм