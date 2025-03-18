Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии планируют создать 5 профориентационных классов в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства по туризму Удмуртии.

Планируется, что классы туризма помогут в развитии кадрового потенциала индустрии гостеприимства.

Замминистра по туризму Удмуртии Ирина Ульенко заявила, что профориентирование в сфере туризма в республике начинается со школы. В образовательных учреждениях региона работают туристические кружки, а также проводятся внеклассные занятия по туристическо-краеведческому направлению. В эту деятельность вовлечены 13 тыс. детей.

Специалистов в отрасли туризма в Удмуртии готовят три колледжа СПО. А профильное высшее образование в сфере туризма можно получить в УдГУ.