Можга. Удмуртия. Начальные и средние классы в школах Можги постепенно переводят на пятидневный режим обучения. Об этом сообщил глава города Эрик Уразов во время прямого эфира 28 марта.

В Можге работают 7 средних общеобразовательных школ, одна коррекционная школа и одна гимназия. Всего в них обучаются почти 7 тыс. ребят.

В текущем учебном году получилось перевести на пятидневку учеников с 1 по 4 класс практически во всех школах Можги, кроме СОШ №4 и СОШ №6 имени А. Н. Сабурова.

С 1 сентября 2025 года на пятидневный режим обучения также переведут пятые и шестые классы практически во всех школах города.

«Надо сказать, что работа проводится действительно большая, потому что есть школы, в которых учатся более тысячи человек. Там с вопросом пятидневки сложнее с учётом школьных программ, но, я думаю, что все эти вопросы будут решены», — заявил Эрик Уразов.