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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Учеников с 1 по 6 класс почти во всех школах Можги в новом учебном году переведут на пятидневку

17:24, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Учеников с 1 по 6 класс почти во всех школах Можги в новом учебном году переведут на пятидневку
17:24, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Можга\n#Удмуртия\n#образование
Источник фото: elements.envato.com (elements.envato.com)
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Сейчас по такому режиму занимаются начальные классы в семи школах города.

Можга. Удмуртия. Начальные и средние классы в школах Можги постепенно переводят на пятидневный режим обучения. Об этом сообщил глава города Эрик Уразов во время прямого эфира 28 марта. 

В Можге работают 7 средних общеобразовательных школ, одна коррекционная школа и одна гимназия. Всего в них обучаются почти 7 тыс. ребят. 

В текущем учебном году получилось перевести на пятидневку учеников с 1 по 4 класс практически во всех школах Можги, кроме СОШ №4 и СОШ №6 имени А. Н. Сабурова. 

С 1 сентября 2025 года на пятидневный режим обучения также переведут пятые и шестые классы практически во всех школах города. 

«Надо сказать, что работа проводится действительно большая, потому что есть школы, в которых учатся более тысячи человек. Там с вопросом пятидневки сложнее с учётом школьных программ, но, я думаю, что все эти вопросы будут решены», — заявил Эрик Уразов. 

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17:24, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Можга\n#Удмуртия\n#образование