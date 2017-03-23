В Удмуртии стартовал досрочный этап ЕГЭ

Всего поступило 567 заявок от жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» пресс-секретарь министерства образования республики Константин Терехов, всего в 2017 году заявки подали 567 жителей региона.

В досрочном этапе примут участие выпускники прошлых лет, обучающиеся средне-профессионального образования, выпускники, не завершившие обучение и получившие справку.

Пункты проведения экзамена организуют в школах № 9 и № 69:

23 марта – ЕГЭ по географии и информатике;

27 марта – русский язык;

31 марта – математика.