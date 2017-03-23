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      В Удмуртии стартовал досрочный этап ЕГЭ

      16:01, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      16:01, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      166
      0
      #образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#школы
      Фото: pixabay.com
      166
      0

      Всего поступило 567 заявок от жителей республики.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» пресс-секретарь министерства образования республики Константин Терехов, всего в 2017 году заявки подали 567 жителей региона.

      В досрочном этапе примут участие выпускники прошлых лет, обучающиеся средне-профессионального образования, выпускники, не завершившие обучение и получившие справку.

      Пункты проведения экзамена организуют в школах № 9 и № 69:

      23 марта – ЕГЭ по географии и информатике;

      27 марта – русский язык;

      31 марта – математика.

      16:01, 23 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      166
      0
      #образование\n#Ижевск\n#ЕГЭ\n#Удмуртия\n#школы
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