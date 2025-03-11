Ижевск. Удмуртия. В вузах Удмуртии образование получают около 400 студентов из Таджикистана. Практически все они намерены остаться работать в республике. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Председатель регионального парламента встретился с руководителем таджикского центра «Ориён-Тадж» Мирзо Умаровым, который и раскрыл цифры обучающихся в Удмуртии соотечественников. Он отметил, что большей популярностью у уроженцев Таджикистана пользуются УдГУ и ИжГТУ. Большая часть обучающихся планирует остаться работать в Удмуртии.

«В Удмуртии работает более 1 тыс. представителей таджикской национальности, и каждый из них находится в зоне внимания нашего центра. Граждане таджикистана трудятся в различных сферах, включая строительство, торговлю, общественное питание, медицину, снабжение и предпринимательство», — отметил Мирзо Умаров.