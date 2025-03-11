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Около 400 студентов из Таджикистана учатся в вузах Удмуртии

12:23, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Около 400 студентов из Таджикистана учатся в вузах Удмуртии
12:23, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование
Источник фото: Госсовет Удмуртии
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Больше всего их учится в УдГУ и ИжГТУ.

Ижевск. Удмуртия. В вузах Удмуртии образование получают около 400 студентов из Таджикистана. Практически все они намерены остаться работать в республике. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии. 

Председатель регионального парламента встретился с руководителем таджикского центра «Ориён-Тадж» Мирзо Умаровым, который и раскрыл цифры обучающихся в Удмуртии соотечественников. Он отметил, что большей популярностью у уроженцев Таджикистана пользуются УдГУ и ИжГТУ. Большая часть обучающихся планирует остаться работать в Удмуртии.

«В Удмуртии работает более 1 тыс. представителей таджикской национальности, и каждый из них находится в зоне внимания нашего центра. Граждане таджикистана трудятся в различных сферах, включая строительство, торговлю, общественное питание, медицину, снабжение и предпринимательство», — отметил Мирзо Умаров. 

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12:23, 11 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#образование