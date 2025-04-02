Ижевск. Удмуртия. Глава МЧС России Александр Куренков 1 апреля совершил рабочую поездку в Удмуртию. Корреспондент ИА «Сусанин» побывал на встрече.

Глава ведомства встретился с семьей ветерана пожарной охраны Анатолия Юшкова, погибшего на СВО. Министр передал вдове и родителям государственную награду – медаль «За храбрость» II степени.

Напомним, в конце марта на фасаде пожарно-спасательной части №1 в Ижевске открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО ветерана МЧС. Анатолий Юшков после выхода на пенсию ушел на СВО в должности командира отделения мотострелковой роты. Был ранен в бою за освобождение Авдеевки, после лечения вернулся в строй. Погиб 19 сентября 2024 года при исполнении воинского долга.

«Мы знаем о каждом, кто сегодня на передовой. И будем поддерживать каждую семью, чей отец или муж сражается за наше будущее», – подчеркнул Александр Куренков.

Отмечается, что более 40 специалистов МЧС Удмуртии добровольно отправились в зону спецоперации. Один из них числится пропавшим без вести, четверо погибли.

Помимо этого, регулярно осуществляются командировки в Ростовскую область, куда спасатели доставляют гуманитарную помощь. Всего 42 водителя МЧС получили удостоверения ветеранов боевых действий.

Также министр МЧС вместе с главой республики Александром Бречаловым наградили спасателей регионального управления за службу. В том числе медаль «За спасение на пожаре» получили начальник и командир отделения пожарно-спасательной части Григорий Бывальцев и Антон Батов. Они эвакуировали 16 человек из 9-этажного дома во время пожара, который произошёл в Ижевске в июне 2024 года.

«Ежегодно подразделения пожарной охраны региона выезжают более 10 тысяч раз на тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ, спасают и эвакуируют более 1,5 тысяч человек. Ежедневно на боевое дежурство заступает около 600 человек и 250 единиц техники, которые обеспечивают противопожарную защищенность в почти 2 тысячах населенных пунктов с численностью населения более 1,4 млн человек», – отметил Александр Куренков.

Помимо этого, министр вместе с главой Удмуртии вручили спасателям сертификаты на четыре единицы пожарной техники, которая в скором времени появится в частях. Это автоцистерны на четыре и шесть тысяч литров, автолестница с высотой подъёма до 30 метров и штабной автомобиль.

Фото: ИА «Сусанин»