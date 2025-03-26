Ижевск. Удмуртия. Мемориальная доска погибшему на СВО ветерану МЧС появилась на фасаде пожарно-спасательной части №1 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Анатолий Юшков родился в посёлке Кама в Удмуртии. Во время срочной службы в армии его направили в командировку в Чечню. По словам его близких, после этого события он принял решение помогать людям.

Он проработал водителем в МЧС 20 лет — в пожарно-спасательной части Камбарки и Ижевска. Коллегам он запомнился мастером вождения и человеком, который не уступит перед опасностью.

«В пожарно-спасательную часть №1 он пришел в 2018 году. И с первых дней показал, что он не новенький в пожарной охране. Быстро привык к подразделению, караулу, району выезда. Схватывал все на лету», — рассказал бывший руководитель пожарно-спасательной части №1 Руслан Богданов.

В 2022 году он отправился в зону спецоперации для передачи гуманитарки, а в 2023, после выхода на пенсию, Анатолий Юшков отправился туда служить по контракту. Он был командиром отделения мотострелковой роты 30 отдельной мотострелковой бригады.

При исполнении воинского долга Анатолий Юшков погиб 19 сентября 2024 года. Дома у него осталась жена и трое детей. Похоронили бойца в родном селе Кама.

«Пожарная охрана — это братство, это семья. Поэтому наша с вами важнейшая задача — не оставлять семью Анатолия Сергеевича. Мы всегда должны быть рядом с ними и всегда должны помогать им так, как если бы мы это делали непосредственно для него. Сегодня мы открываем мемориальную табличку в честь нашего коллеги, в честь воина, в честь героя. Этот памятный знак должен напоминать нам о человеке, который совершил подвиг, о человеке, который до конца оставался верен долгу», — высказался и. о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Веретенников.