Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов во время встречи с журналистами объявил о начале строительства новой школы на улице Берша в Ижевске.

«Мы начали в районе В-8 строить школу за свой счёт. Мы знаем там ситуацию, хоть мы и ввели школу на улице Берша, но она уже заполнена под 200%, и в настоящий момент потребность около 2800 учебных мест в том районе. Даже та школа, которую мы уже начали строить, она уже сейчас по факту заполнена. Нам нужно планировать ещё одну школу условно через дорогу у ЖК «Знак», — заявил Александр Бречалов.

Ранее сообщалось, что Москва рассмотрит вопрос выделения средств на строительство данного объекта. Также о важности строительства школы в этом районе глава Удмуртии говорил с зампредседателя правительства России, куратором ПФО Дмитрием Чернышенко.

В феврале 2025 года было решено, что Удмуртия начнёт строительство новой школы на улице Берша в Ижевске. На создание фундамента здания и подвальных помещений выделят из республиканского бюджета 260 млн рублей. Продолжить строительство планируется уже за счёт федеральных средств.

Также власти региона намерены как можно раньше начать строительство коррекционной школы №39 в Ижевске.

«Коррекционная школа у нас в планах, мы сейчас стараемся сдвинуть сроки влево, чтобы быстрее начать. Пока она у нас в 2027-2028 году, пытаемся перенести хотя бы на 2026 год», — рассказал Александр Бречалов.

Напомним, что в Удмуртии опровергли информацию об отмене строительства коррекционной школы №39 в Ижевске.