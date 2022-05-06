Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии назначили руководителя Агентства по туризму. Соответствующий указ издал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Управлять недавно созданным Агентством по туризму будет Юлия Бадаш. Она займёт должность руководителя с 5 мая 2022 по 4 мая 2023 года.

Напомним, открытый отбор кандидатов на должность руководителей двух вновь созданных агентств по туризму и молодёжной политике объявили в январе. На пост руководителя агентства по туризму было подано 13 заявок. Во второй этап прошли 10 человек и презентовали своё видение основных трендов и направлений развития отрасли, организации работы агентства.

Результаты конкурса объявили в марте — победу одержала Юлия Бадаш.

В разговоре с ИА «Сусанин» министр экономики Удмуртии Михаил Тумин, в чьё подчинение входит агентство, рассказал, что будет проведена полная перезагрузка сферы туризма.

«Мы будем делать полную перезагрузку туризма, ключевых объектов притяжения. Развивать города по кластерному признаку. До конца года также представим стратегию по развитию туризма», — сказал министр. Он также напомнил, что в 2021 году туристический поток в Удмуртии составил 560 тыс. человек.

Наша справка: Юлия Сергеевна Бадаш родилась 31 августа 1985 года. Окончила Институт экономики и управления Удмуртского госуниверситета по специальности «Национальная экономика». Работала в АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор», филиале ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Удмуртской Республики», Минэкономики Удмуртии, Гарантийном фонде содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртии.

С 2018 года занимала должность замдиректора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики».