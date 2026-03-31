Ижевск признали лучшим городом въездного туризма в России

10:00, 31 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
376
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#туризм
Источник фото: ИА «Сусанин»
Подведены итоги премии «Туристические города».

Ижевск. Удмуртия. Ижевск стал победителем Всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Город въездного туризма». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтуризма.

Всего в премии участвовало 387 проектов из 70 регионов страны. До финала и очной защиты дошли 195 участников.

Премия «Туристические города» присуждается муниципальным образованиям и населённым пунктам России по итогам открытого конкурса. Её цель — развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.

